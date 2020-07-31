В Челябинской ГКП № 8 назначили нового главного врача
В Городской клинической поликлинике № 8 назначили нового главного врача, им стал Дмитрий Прокопьев. К своим обязанностям 30-летний специалист приступит с 3 августа.
По словам Дмитрия, первостепенная задача сегодня — оказание медицинской помощи в условиях пандемии коронавируса. Он также отметил, что в будущем будет уделено внимание развитию высокотехнологичной медицинской помощи и телемедицинских услуг.
— Наша задача сделать поликлинику привлекательной для врачей города и обеспечить жителей доступной и качественной медицинской помощью, — рассказал Дмитрий «КП-Челябинск».
Дмитрий Прокопьев специализируется на дерматовенерологии и организации здравоохранения и общественном здоровье. Молодой для врача возраст не помешал занять ему высокий пост в поликлинике.
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ИСТОЧНИК KP.RU