В Челябинской ГКП № 8 назначили нового главного врача

31 Июль 2020 2020-07-31T14:43:03+03:00

Молодой специалист приступит к работе на следующей неделе

Изменить размер текста: A A

В Городской клинической поликлинике № 8 назначили нового главного врача, им стал Дмитрий Прокопьев. К своим обязанностям 30-летний специалист приступит с 3 августа.

По словам Дмитрия, первостепенная задача сегодня — оказание медицинской помощи в условиях пандемии коронавируса. Он также отметил, что в будущем будет уделено внимание развитию высокотехнологичной медицинской помощи и телемедицинских услуг.

— Наша задача сделать поликлинику привлекательной для врачей города и обеспечить жителей доступной и качественной медицинской помощью, — рассказал Дмитрий «КП-Челябинск».

Дмитрий Прокопьев специализируется на дерматовенерологии и организации здравоохранения и общественном здоровье. Молодой для врача возраст не помешал занять ему высокий пост в поликлинике.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU