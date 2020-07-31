Прыснули газом из баллончика в лицо: в Челябинске задержали двух наркокурьеров, напавших на полицейского

31 Июль 2020 2020-07-31T17:43:33+03:00

Самому младшему из задержанных 17 лет, а старшему —18

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В Челябинске предъявлено обвинение двум молодым людям по подозрению в сбыте наркотиков и нападении на представителя власти. Как сообщили в следственном комитете региона, парней 17 и 18 лет остановили возле одного из домов на улице Сосновая роща. У одного из подозреваемых при себе находился сверток с синтетическими наркотиками, массой более 200 граммов. Молодые люди так просто сдаваться полиции не захотели.

— При задержании, 18-летний подросток распылил в лицо сотрудника полиции газ из газового баллона, причинив химический ожог глаз и шеи, — сообщила пресс-служба СУ СКР по Челябинской области.

Молодым людям избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. Следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU