2020-07-31T17:43:33+03:00
Общество

Прыснули газом из баллончика в лицо: в Челябинске задержали двух наркокурьеров, напавших на полицейского

Самому младшему из задержанных 17 лет, а старшему —18
Рустам ЯХИН
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Парням избрана мера пресечения в виде заключения под стражуПарням избрана мера пресечения в виде заключения под стражуФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Челябинске предъявлено обвинение двум молодым людям по подозрению в сбыте наркотиков и нападении на представителя власти. Как сообщили в следственном комитете региона, парней 17 и 18 лет остановили возле одного из домов на улице Сосновая роща. У одного из подозреваемых при себе находился сверток с синтетическими наркотиками, массой более 200 граммов. Молодые люди так просто сдаваться полиции не захотели.

— При задержании, 18-летний подросток распылил в лицо сотрудника полиции газ из газового баллона, причинив химический ожог глаз и шеи, — сообщила пресс-служба СУ СКР по Челябинской области.

Молодым людям избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. Следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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