2020-07-31T15:59:16+03:00
Общество

Ожидаются грозы с градом: МЧС предупредило об ухудшении погоды в Челябинской области

Сильные ливни и шквалистый ветер могут начаться уже в ближайшее время
Рустам ЯХИН
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На улицу следует взять зонт, чтобы не промокнутьНа улицу следует взять зонт, чтобы не промокнутьФото: Олег ЗОЛОТО
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В Челябинской области в северной части региона объявлено штормовое предупреждение. Неблагоприятные погодные условия ожидаются вечером 31 июля. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

— С прохождением холодного фронта в ближайший час и с сохранением до конца суток 31 июля, ночью 1 августа в северной половине Челябинской области ожидаются грозы, очень сильные дожди, сильные ливни, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра 25 м/с, — говорится в сообщении ведомства.

В ветреную погоду следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем. Гражданам рекомендуется убрать хозяйственные вещи с балконов и закрыть все окна. Также при сильном ветре не следует стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся проводам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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