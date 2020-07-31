Ожидаются грозы с градом: МЧС предупредило об ухудшении погоды в Челябинской области
В Челябинской области в северной части региона объявлено штормовое предупреждение. Неблагоприятные погодные условия ожидаются вечером 31 июля. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.
— С прохождением холодного фронта в ближайший час и с сохранением до конца суток 31 июля, ночью 1 августа в северной половине Челябинской области ожидаются грозы, очень сильные дожди, сильные ливни, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра 25 м/с, — говорится в сообщении ведомства.
В ветреную погоду следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем. Гражданам рекомендуется убрать хозяйственные вещи с балконов и закрыть все окна. Также при сильном ветре не следует стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся проводам.
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ИСТОЧНИК KP.RU