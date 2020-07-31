2020-07-31T17:21:24+03:00
Общество

«Все потемнело в считанные секунды»: в Челябинске ураган повалил деревья за несколько минут

Затем после непогоды снова выглянуло солнце
Рустам ЯХИН
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Последствия непогоды в Металлургическом районе. Фото: Читатель КП-ЧелябинскПоследствия непогоды в Металлургическом районе. Фото: Читатель КП-Челябинск
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В Челябинске на Металлургический район обрушились ураган, ливни и град. Как рассказывают очевидцы, непогода длилась несколько минут, и оставила после себя заметные разрушения.

— Все потемнело в считанные секунды, ураган длился не более 7 минут, сломался деревья все порушил, дождь стоял стеной, и снова выглянуло солнышко, — рассказывают жители.

Скоростная туча над Челябинском.

На момент написания статьи тучи движутся в сторону Центрального района. Кстати, ранее МЧС предупреждало об ухудшении погоды вечером 31 июля. Они порекомендовали убрать хозяйственные вещи с балконов и закрыть все окна. А еще при сильном ветре посоветовали не стоять под линией электропередач и не подходить к оборвавшимся проводам.

Ураган повалил тополя.

Фото: Читатель КП-Челябинск

Фото: Читатель КП-Челябинск

Фото: Читатель КП-Челябинск

Фото: Читатель КП-Челябинск

Фото: vk.com / Подслушано ЧМЗ (Official)

Фото: vk.com / Подслушано ЧМЗ (Official)

Фото: vk.com / Подслушано ЧМЗ (Official)

Фото: vk.com / Подслушано ЧМЗ (Official)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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