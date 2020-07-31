2020-07-31T18:34:35+03:00
Общество

В Курганской области осудили мужчину, который показывал порно своему десятилетнему пасынку

За противоправные действия ему назначили срок в колонии строгого режима
Рустам ЯХИН
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Действия осужденного попали под уголовную статьюДействия осужденного попали под уголовную статьюФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Курганской области Макушинский районный суд вынес приговор мужчине, который заставлял смотреть своего пасынка порнографические ролики. Мужчину признали виновным в совершении преступления по уголовной статье «Публичная демонстрация порнографических материалов среди несовершеннолетних».

— Приговором Макушинского районного суда осужденному назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год, — сообщила пресс-служба СУ СКР по Курганской области.

Как установило следствие, преступление произошло в октябре прошлого года. Мужчина, будучи пьяным, сидел со своим 10-летним пасынком вечером в автомобиле. Затем ему пришла в голову идея заставить мальчика посмотреть порноролики на сотовом телефоне. Противоправные действия заметила мать несовершеннолетнего, которая оказалась рядом в этот момент.

На период следствия в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Отметим, что приговор еще не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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