Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 1 августа 2020 года: заболевших почти 12 тысяч
Минздрав огласил свежие данные о количестве зараженных коронавиурсом в Челябинской области. На утро 1августа зарегистрировали 119 новых случаев. Всего 11913 южноуральцев заразились COVID-19, из них 3602 пациента находятся под присмотром врачей.
За сутки из больниц выписали 206 человек. 8015 пациентов уже переболели COVID-19.
За минувший день в регионе скончалось два заболевших. 71-летняя пациентка умерла от коронавируса, у 80-летнего пациента COVID-19 был сопутствующим (гипертоническая болезнь, терминальная почечная недостаточность).
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ИСТОЧНИК KP.RU