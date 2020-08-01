Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 1 августа 2020 года: заболевших почти 12 тысяч

1 Авг. 2020 2020-08-01T09:15:52+03:00

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Минздрав огласил свежие данные о количестве зараженных коронавиурсом в Челябинской области. На утро 1августа зарегистрировали 119 новых случаев. Всего 11913 южноуральцев заразились COVID-19, из них 3602 пациента находятся под присмотром врачей.

За сутки из больниц выписали 206 человек. 8015 пациентов уже переболели COVID-19.

За минувший день в регионе скончалось два заболевших. 71-летняя пациентка умерла от коронавируса, у 80-летнего пациента COVID-19 был сопутствующим (гипертоническая болезнь, терминальная почечная недостаточность).

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ИСТОЧНИК KP.RU