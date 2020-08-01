Трое погибло: в Челябинской области полицейский попал в смертельное ДТП

1 Авг. 2020 2020-08-01T10:13:35+03:00

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Вчера, 31 июля, в 11 вечера произошла смертельная авария с участями полицейского.

Hyundai влетел в опору моста на Тургоякском шоссе. От столкновения машина превратилась в «гармошку». На фото видно, что двери и капот полностью смяло.

Почти все, кто находился в машине, погибли. Два пассажира: 38-летний мужчина и 19-летняя девушка — скончались на месте. 23-летнего водителя доставили в больницу, но спасти его не удалось. Выжить смогла только 18-летняя девушка-пассажир.

В полиции подтвердили, что автомобилем управлял сотрудник ОМВД.

— Установлено, что управлявший автомобилем молодой человек являлся сотрудником отдела МВД России по городу Миассу, который находился на выходном дне. В настоящее время проводятся все необходимые мероприятия, включая служебную проверку, направленные на выяснение всех обстоятельств и причин произошедшего, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД Челябинской области.

ИСТОЧНИК KP.RU