В Челябинске пьяному хулигану грозит 3 года тюрьмы за ложное сообщение о теракте

1 Авг. 2020 2020-08-01T11:36:09+03:00

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В Челябинске полицейские задержали 35-летнего хулигана, который сообщил о теракте. На мужчину завели угоне дело за ложный донос.

Южноуралец позвонил «112» предупредил, что на одном из предприятий в Челябинске спрятан опасный предмет. Прибывшие на место силовики ничего подозрительного не нашли. Оказалось, что это была шутка пьяного хулигана.

— Дознанием Отдела полиции «Ленинский» УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» (ч. 1 ст. 207 УК РФ). Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД Челябинской области.

За данную часть статьи предусмотрено наказание в виде штрафа до 500 тыс. рублей, ограничения свободы до трех лет либо принудительных работ на срок до трех лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU