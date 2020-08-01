2020-08-01T12:27:59+03:00
Общество

В Челябинске стартовал фестиваль граффити «Культурный код»: художники уже приступили к работе

Они украсят стены домовом Академ Риверсайда
Ангелина ЗАКИРОВА
Поделиться:
Фото: Граффити и художественная роспись Челябинск.Фото: Граффити и художественная роспись Челябинск.
Изменить размер текста:

Сегодня, 1 августа, в Челябинске стартовал международный фестиваль граффити «Культурный код», на который съезжаются художники со всего мира.

— Художники из Москвы, Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода и Калуги начнут рисовать картины на домах Академ Риверсайда уже сегодня, — сообщили в управлении архитектуры Челябинска.

Напомним, организаторы выбрали именно этот район, потому что дома там очень хорошо просматриваются, а фасаду не нужен дополнительный ремонт. После фестиваля расписанные дома будут напоминать картинную галерею под открытым небом.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook,Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24