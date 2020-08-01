В Челябинске стартовал фестиваль граффити «Культурный код»: художники уже приступили к работе
Сегодня, 1 августа, в Челябинске стартовал международный фестиваль граффити «Культурный код», на который съезжаются художники со всего мира.
— Художники из Москвы, Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода и Калуги начнут рисовать картины на домах Академ Риверсайда уже сегодня, — сообщили в управлении архитектуры Челябинска.
Напомним, организаторы выбрали именно этот район, потому что дома там очень хорошо просматриваются, а фасаду не нужен дополнительный ремонт. После фестиваля расписанные дома будут напоминать картинную галерею под открытым небом.
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ИСТОЧНИК KP.RU