В Челябинске стартовал фестиваль граффити «Культурный код»: художники уже приступили к работе

1 Авг. 2020 2020-08-01T12:27:59+03:00

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Сегодня, 1 августа, в Челябинске стартовал международный фестиваль граффити «Культурный код», на который съезжаются художники со всего мира.

— Художники из Москвы, Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода и Калуги начнут рисовать картины на домах Академ Риверсайда уже сегодня, — сообщили в управлении архитектуры Челябинска.

Напомним, организаторы выбрали именно этот район, потому что дома там очень хорошо просматриваются, а фасаду не нужен дополнительный ремонт. После фестиваля расписанные дома будут напоминать картинную галерею под открытым небом.

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ИСТОЧНИК KP.RU