В Челябинскую область вернется 30-градусная жара
В воскресенье и понедельник, 2 и 3 августа, в Челябинскую область вернется 30-градусная жара. По прогнозам синоптиков, столбики термометров поднимутся до +31, +36 градусов.
Завтра ожидается переменная область, на крайнем западе региона пройдут небольшие дожди, возможны грозы. Южный ветер будет дуть со скоростью 4-9 м/с, местами порывы до 15 м/с.
В Челябинске воздух прогреется до +33, +35 градусов. По данным Челябинского ЦГМС, днем будет переменная область, преимущественно без осадков.
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ИСТОЧНИК KP.RU