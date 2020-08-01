«Делайте все платным, и будет порядок!»: в Челябинской области отдыхающие устроили свалку на Банном озере
Под Магнитогорском на берегу Банного озера отдыхающие устроили настоящую свалку. Кучу мусора заметил один из местных жителей и написал гневный пост в соцсетях.
— Очень люблю озеро Банное, и прогуливаясь по берегу за домом отдыха «Родина», в районе скальников обнаружил вот такой неприятный сюрприз! Обращаюсь ко всем, кто приезжает отдыхать на природу: Ребят, вы пешком сюда приходите, или сил нет за собой убрать мусор, — возмущается южноуралец.
помойка на озере Банное .
В комментариях пользователи пристыдили неряшливых туристов и предложили сделать платный пляж, чтобы решить проблему с мусором:
— Делайте все платно, и будет порядок! С такими свинотами бесполезны все беседы и разговоры, и вот тогда они, может быть, будут за собой убирать.
— Потом жалуются, почему платные пляжи делают.
Местные рассказывают, что без отдыхающих природа возле водоема была гораздо чище.
— Раньше там почти не было людей, берег и местность скал была чистой и нетронутой, — вспоминает подписчик городского сообщества.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpchel@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU