2020-08-01T16:03:17+03:00
Общество

«Делайте все платным, и будет порядок!»: в Челябинской области отдыхающие устроили свалку на Банном озере

Местные жители пожаловались на туристов [видео]
Ангелина ЗАКИРОВА
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Вот так выглядет берег на Банном. Фото: кадр из видео vk.com/Чёрное&Белое МагнитогорскВот так выглядет берег на Банном. Фото: кадр из видео vk.com/Чёрное&Белое Магнитогорск
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Под Магнитогорском на берегу Банного озера отдыхающие устроили настоящую свалку. Кучу мусора заметил один из местных жителей и написал гневный пост в соцсетях.

— Очень люблю озеро Банное, и прогуливаясь по берегу за домом отдыха «Родина», в районе скальников обнаружил вот такой неприятный сюрприз! Обращаюсь ко всем, кто приезжает отдыхать на природу: Ребят, вы пешком сюда приходите, или сил нет за собой убрать мусор, — возмущается южноуралец.

помойка на озере Банное .

В комментариях пользователи пристыдили неряшливых туристов и предложили сделать платный пляж, чтобы решить проблему с мусором:

— Делайте все платно, и будет порядок! С такими свинотами бесполезны все беседы и разговоры, и вот тогда они, может быть, будут за собой убирать.

— Потом жалуются, почему платные пляжи делают.

Местные рассказывают, что без отдыхающих природа возле водоема была гораздо чище.

— Раньше там почти не было людей, берег и местность скал была чистой и нетронутой, — вспоминает подписчик городского сообщества.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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