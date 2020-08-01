В Челябинской области кондуктор трамвая отказалась надевать маску и устроила скандал

1 Авг. 2020 2020-08-01T20:18:37+03:00

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В Магнитогорске кондуктор трамвая отказалась надевать маску и начала кричать на женщину-пассажира, которая включили камеру. Она, возмущенная поведением сотрудницы общественного транспорта, поделилась видеозаписью в соцсетях.

— После того как я подошла, сделав замечание, почему она находилась не в маски, без бейджика, кондуктор стала на меня кричать, выгонять из вагона. Сказала, что в свой вагон больше не пустит. Салон был возмущен ее криками и хабальским поведением, — пишет жительница Магнитогорска.

Кондуктор накричала на женки-пассажира и выгнала ее из вагона .

В комментариях пользователи разделились на два лагеря: одни защищали кондуктора, другие поддержали автора видео:

— Они офигели, сами без масок ходят, и с нас спрашивают маску.

— Очень некорректно ведет себя кондуктор, хотя она на работе, а как будто на базаре торгует. Пассажиров я тоже не понимаю.

— У кондуктора реально адская работа. Считаю их злобными и мерзкими. Но 20 рублей! Люди вы что?

— Какие мелочные люди. Указали на то, что человек бесплатно проехал три остановки.

Изначально шумиха началась из-за билета для собак. Женщина говорит, что ее попросили заплатить 20 рублей за проезд каждого животного. А позже в трамвай вошел мужчину. В этот момент кондуктор беседовала со знакомой и не спешила обилетить нового пассажира. Тогда терпение автор видео лопнуло, и она решила сделать замечание.

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ИСТОЧНИК KP.RU