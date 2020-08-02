2020-08-02T08:27:22+03:00
Общество

Две 80-летние пенсионерки потерялись в Челябинской области

К поискам подключены волонтеры
Лидия ПЕСКОВА
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Поисковикам нужны волонтеры, чтобы прочесать местность. Фото: "ЛизаАлерт".Поисковикам нужны волонтеры, чтобы прочесать местность. Фото: "ЛизаАлерт".
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Две пожилых женщины из разных точек Челябинской области ушли в лес и еще не вернулись. Сегодня их разыскивает полиция и волонтеры. Подключиться к поискам может каждый.

79-летняя Валентина Титова (Козуб) ушла из дома в челябинском поселке Каштакнеделю назад. Из-за болезни она плохо ориентируется в пространстве. Близкие полагают, что бабушка ушла в лес. Женщина невысокого роста, хромает. В день исчезновения она была в оранжевой футболке с рисунком в виде бабочки и в черно-белых брюках.

Ориентировка на Валентину Титову. Фото: "Лиза Алерт".

Ориентировка на Валентину Титову. Фото: "Лиза Алерт".

80-летняя Салима Нафикова еще в четверг, 30 июля, ушла из дома в деревне Верхнеусцелемово Уйского района. Женщина была одета в синее платье, на голове — зеленый платок.

Ориентировка на Салиму Нафикову. Фото: "ЛизаАлерт".

Ориентировка на Салиму Нафикову. Фото: "ЛизаАлерт".

Если вы видели этих старушек, сообщите кураторам поискового отряда «ЛизаАлерт»: 8-963-64-89-452 (Екатерина), 8-950-74-10-622 (Галина) или по телефону горячей линии «ЛизаАлерт» 8-800-700-54-52.

Также вы можете стать волонтером и лично принять участие в поисках.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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