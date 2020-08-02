2020-08-02T09:37:01+03:00
Общество

Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 2 августа 2020 года: число пациентов перевалило за 12 тысяч

Минздрав региона озвучил свежие данные
Лидия ПЕСКОВА
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На лечении остаются почти четыре тысячи пациентов.На лечении остаются почти четыре тысячи пациентов.Фото: Артем КИЛЬКИН
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На утро воскресенья, 2 августа, в Челябинской области официально подтверждены 12 тысяч 23 случая заражения коронавирусом. За минувшие сутки диагноз поставили еще 110 пациентам, сообщает минздрав региона.

На лечении остаются 3702 заразившихся. За прошедшие сутки выписаны семь человек. Всего 8022 пациента выздоровели и выписаны из больниц.

Есть и новые жертвы.

За сутки умерли три человека:

— женщина 63 лет из Челябинска, которая страдала гипертонической болезнью и хронической почечной недостаточностью;

— 91-летний мужчина из Челябинска с больным сердцем;

— и 78-летний мужчина из Кунашакского района с хронической обструктивной болезнью легких.

У всех троих коронавирус был сопутствующим заболеванием.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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