2020-08-02T10:59:35+03:00
Общество

Возвращение «флориста»: похититель цветов снова попал на видео в Ленинском районе Челябинска

Мужчина не в первый раз портит клумбы элитного дома
Лидия ПЕСКОВА
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Коллаж: "Интерсвязь" и жильцы дома.Коллаж: "Интерсвязь" и жильцы дома.
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Домофон высотного дома на улице Гагарина, 66, снова запечатлел неизвестного, который ночью ворует цветы с клумб под окнами. Две недели назад он уже собирал здесь букет, судя по всему, для своей девушки. А на днях вернулся снова.

За букетами парень ходит ночами. В первый раз он наведался за цветами под утро, когда уже рассвело. На этот раз находчивый романтик решил не рисковать и пробрался к клумбам в три часа ночи. Но площадка у дома хорошо освещается, поэтому все, что делал мужчина, хорошо видно на записи «умного» домофона.

Сначала он набирает букет по одну сторону от подъезда, потом ворует цветы с другой клумбы. Затем раскладывает букет на скамейке и добирает на клумбах недостающие элементы. За такой щепетильный подход к составлению букета с клумбы местные и прозвали его «флористом».

"Флорист" ворует цветы в Челябинске.Видео: "Интерсвязь".

Но если в первый раз жильцы дома лишь посмеялись над выходкой неизвестного, то сейчас уже готовы обращаться в полицию.

— Ущерб, конечно, не такой большой. Но нам обидно, что он так безнаказанно портит клумбы. Рядом с домом недавно разбили красивый сквер, и мы стараемся украшать территорию вокруг дома. А «флорист» вырывает цветы вместе с корнем, в результате на клумбах остаются проплешины, от которых страдает общий вид цветника, — рассказала КП-Челябинск жительница дома по ул. Гагарина, 66, Елена.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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