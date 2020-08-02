2020-08-02T11:41:18+03:00
Общество

Мешать не будут: по случаю праздника ВДВ на улицы Челябинска вывели наряды полиции

Силовики проследят за порядком в местах скопления десантников
Лидия ПЕСКОВА
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Полиция проследит за порядком в День ВДВ. Фото: ГУ МВД России по Челябинской области.Полиция проследит за порядком в День ВДВ. Фото: ГУ МВД России по Челябинской области.
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В воскресенье, 2 августа, парки, скверы и площади Челябинска и Челябинской области будут находиться под усиленным наблюдением силовиков. Это необходимо, чтобы область спокойно отметила День воздушно-десантных войск России.

— Перед заступлением на службу проведен инструктаж. Личный состав ориентирован на вежливое и корректное общение с гражданами, а также незамедлительное реагирование на сообщения о происшествиях. Кроме того, сотрудникам напомнили о необходимости соблюдения мер личной безопасности, — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Напомним, Днем рождения ВДВ считается 2 августа 1930 года. Именно в этот день на военных учениях впервые было десантировано подразделение на парашютах.

В 2020 году Воздушно-десантным войскам России исполнилось 90 лет. Владимир Путин поздравил десантников с Днем ВДВ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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