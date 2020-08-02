Мешать не будут: по случаю праздника ВДВ на улицы Челябинска вывели наряды полиции

2 Авг. 2020 2020-08-02T11:41:18+03:00

Полиция проследит за порядком в День ВДВ. Фото: ГУ МВД России по Челябинской области.

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 2 августа, парки, скверы и площади Челябинска и Челябинской области будут находиться под усиленным наблюдением силовиков. Это необходимо, чтобы область спокойно отметила День воздушно-десантных войск России.

— Перед заступлением на службу проведен инструктаж. Личный состав ориентирован на вежливое и корректное общение с гражданами, а также незамедлительное реагирование на сообщения о происшествиях. Кроме того, сотрудникам напомнили о необходимости соблюдения мер личной безопасности, — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Напомним, Днем рождения ВДВ считается 2 августа 1930 года. Именно в этот день на военных учениях впервые было десантировано подразделение на парашютах.

В 2020 году Воздушно-десантным войскам России исполнилось 90 лет. Владимир Путин поздравил десантников с Днем ВДВ.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU