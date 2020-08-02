Двое на мотоцикле погибли после столкновения с автомобилем в Челябинске

2 Авг. 2020 2020-08-02T12:03:43+03:00

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Смертельное ДТП произошло накануне в поселке Малиновка, что находится у самой окраины Челябинска. В субботу, 2 августа, уже в восьмом часу вечера столкнулись мотоцикл и иномарка.

— На дороге столкнулись автомобиль Nissan Juke и мотоцикл Yamaha. Сидевший за рулем иномарки 64-летний мужчина практически не пострадал. А 53-летний хозяин мотоцикла и его 54-летняя пассажирка погибли на месте, — рассказали КП-Челябинск в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Обстоятельства и причина аварии выясняются.

Напомним, еще одно смертельное ДТП с участием мопеда произошло 30 июля на перегоне «Флюсовая — Миасс». 12-летний мальчик пытался пересечь железнодорожные пути на оборудованной переходной площадке. Он пропустил железнодорожный поезд и начал движение. Однако о встречном направлении в этот момент ехал еще один подвижной состав, который и сбил ребенка. От полученных травм паренек скончался на месте.

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ИСТОЧНИК KP.RU