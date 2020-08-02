«Держалась за карниз и молила спасти»: молодая мать выпала с 8-го этажа в Магнитогорске
Несчастный случай произошел около семи утра в воскресенье, 2 августа, в высотном доме на улице Зеленый лог, 15. Молодая женщина выпала из окна на восьмом этаже и разбилась, сообщает сайт «Верстов.Инфо».
По словам очевидцев, женщина выпала из окна кухни. Она успела схватиться за карниз и кричала кому-то, чтобы ее держали и не отпускали. Под окном на улице также стоял мужчина в тапочках и кричал наверх: «Ваня, держи ее!». Однако сил, видимо, не хватило. И женщина все-таки упала.
По словам соседей, в то утро погибшая и ее муж находились в гостях. Трагедии предшествовало шумное застолье. Погибшей было 22 года, без матери остались два ребенка.
Информацию КП-Челябинск подтвердил собственный источник в правоохранительных органах.
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ИСТОЧНИК KP.RU