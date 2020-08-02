2020-08-02T13:41:23+03:00
Общество

Лже-стоматолог из Челябинской области получил деньги за работу, которую не выполнял

Пострадавшая обратилась в полицию
Лидия ПЕСКОВА
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Молодой человек воспользовался ошибкой и получил деньги, которые предназначались врачу.Молодой человек воспользовался ошибкой и получил деньги, которые предназначались врачу.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Житель Златоуста пойдет под суд за то, что представился стоматологом и взял у местной пенсионерки три тысячи рублей за работу, которую не выполнял.

Пострадавшая женщина пожаловалась в полицию, что ошибочно перевела деньги неизвестному человеку, а тот отказался их возвращать. По номеру абонента оперативники быстро вычислили злоумышленника. Им оказался 22-летний житель поселка Кропачево.

— Молодой человек пояснил, что с незнакомого номера получил СМС-сообщение, в котором неизвестный спрашивал, какую сумму необходимо перевести за лечение зубов ребенку. Понимая, что кто-то ошибочно отправил ему письмо, злоумышленник указал сумму три тысячи рублей. Получив на счет деньги, он потратил их на собственные нужды, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Лже-стоматологу грозят два года тюрьмы. И, кстати, деньги он все же вернул потерпевшей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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