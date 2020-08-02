Погода в Челябинске 3 августа 2020: самое время налечь на арбузы

2 Авг. 2020 2020-08-02T15:10:58+03:00

Какой будет погода в Челябинске 3 августа 2020 года

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3 августа — День арбуза. Праздник придумали в США, потому что считается: именно здесь поедают больше всего арбузов. Мы, конечно, не гордые и оспаривать первое место не будем. Просто купим и слопаем в эти дни по арбузу. А погода в Челябинске 3 августа 2020 года нам в помощь.

По данным Челябинского гидрометцентра, рабочая неделя начнется в аномальной жары.

В ночь на понедельник, 3 августа, в городе +19...+21 градус.

В дневное время воздух прогреется до +35 градусов.

Облачность переменная, но зонтик можно не брать — существенных осадков в городе не будет. Из-за слабого ветра до семи часов вечера понедельника в городе сохраняется режим «черного неба».

Температура «за 30» установилась до следующих выходных. Самыми жаркими будут первые два дня недели.

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ИСТОЧНИК KP.RU