«Трактор» в контрольном матче с минимальным счетом переиграл «Югру»
Первый матч «Трактор» провел ранее, сыграв двухсторонний тренировочный поединок. В той игре иностранцы не участвовали. Главный тренер Анвар Гатиятулин решил дать отдохнуть недавно приехавшим в Челябинск легионерам. Зато на матч с "мамонтами" вышли пятеро иностранцев. Пилут, Бэйлен,Оберг, Гика, Седлак были заявлены во вторую пятерку. В третьей сыграл шведский легионер Якоб Берглунд.
Команды создали немало опасных моментов, но шайба лишь один раз побывала в воротах. Единственную шайбу в конце игры забросил форвард «Трактора» Вячеслав Основин, переправивший шайбу в ворота после передачи легионера-новобранца, шведского защитника Лоуренса Пилута.
«Трактор» - «Югра» - 1:0
1:0 – Основин (Пилут, Бэйлен) – 56:22
Штраф: 31-2
"Трактор"
Судницин;
Карпухин – Манухов, Калинин (К) – Бывальцев – Основин;
Пилут – Бэйлен (А), Оберг – Гика – Седлак (А);
Евенко – Гареев, Лещенко – Полыгалов (А) – Берглунд;
Авцин – Михеев – Шаров.
"Югра"
Волков;
Верёвкин (А) – Лекомцев (К), Рымарев – Рыжков – Акмальдинов;
Беляков – Дрягилев, Тимирёв – Чусовитин – Воронин (А);
Сергеев – Ваулин, Борисенков – Савчик – Ширгазиев;
Марков – Ежов, Синявский – Городецкий – Головин.
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ИСТОЧНИК KP.RU