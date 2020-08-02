2020-08-02T16:32:48+03:00
Спорт

«Трактор» в контрольном матче с минимальным счетом переиграл «Югру»

Матч с ханты-мансийцами был перенесен с 30 июля и состоялся в Челябинске 2 августа
Алексей МИКУШИН
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"Трактор" провел контрольный матч с "Югрой". Фото ХК "Трактор"."Трактор" провел контрольный матч с "Югрой". Фото ХК "Трактор".
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Первый матч «Трактор» провел ранее, сыграв двухсторонний тренировочный поединок. В той игре иностранцы не участвовали. Главный тренер Анвар Гатиятулин решил дать отдохнуть недавно приехавшим в Челябинск легионерам. Зато на матч с "мамонтами" вышли пятеро иностранцев. Пилут, Бэйлен,Оберг, Гика, Седлак были заявлены во вторую пятерку. В третьей сыграл шведский легионер Якоб Берглунд.

Команды создали немало опасных моментов, но шайба лишь один раз побывала в воротах. Единственную шайбу в конце игры забросил форвард «Трактора» Вячеслав Основин, переправивший шайбу в ворота после передачи легионера-новобранца, шведского защитника Лоуренса Пилута.

«Трактор» - «Югра» - 1:0

1:0 – Основин (Пилут, Бэйлен) – 56:22

Штраф: 31-2

"Трактор"

Судницин;

Карпухин – Манухов, Калинин (К) – Бывальцев – Основин;

Пилут – Бэйлен (А), Оберг – Гика – Седлак (А);

ЕвенкоГареев, ЛещенкоПолыгалов (А) – Берглунд;

АвцинМихеевШаров.

"Югра"

Волков;

Верёвкин (А) – Лекомцев (К), Рымарев – Рыжков – Акмальдинов;

БеляковДрягилев, Тимирёв – ЧусовитинВоронин (А);

СергеевВаулин, Борисенков – Савчик – Ширгазиев;

МарковЕжов, Синявский – Городецкий – Головин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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