Где в Челябинске ограничат движение в понедельник, 3 августа 2020
На следующей неделе в Челябинске продолжатся работы по благоустройству дорог. Из-за этого на отдельных участках ограничат движение.
Движение будет ограничено на следующих участках:
— на улице Мира (от ул. Сталеваров до ул. Румянцева) будут вести монтаж бортового камня и пандусов;
— улица Машиностроителей, здесь будут вести демонтаж и монтаж бортового камня, устройство асфальтобетонного покрытия;
— улица Артиллерийская, тут будут наносить горизонтальную разметку (в ночь), устраивать бордюры, наносить асфальтобетонное покрытия;
— улица Жукова — запланирован демонтаж и монтаж бортового камня.
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ИСТОЧНИК KP.RU