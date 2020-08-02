Где в Челябинске ограничат движение в понедельник, 3 августа 2020

2 Авг. 2020 2020-08-02T17:14:29+03:00

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На следующей неделе в Челябинске продолжатся работы по благоустройству дорог. Из-за этого на отдельных участках ограничат движение.

Движение будет ограничено на следующих участках:

— на улице Мира (от ул. Сталеваров до ул. Румянцева) будут вести монтаж бортового камня и пандусов;

— улица Машиностроителей, здесь будут вести демонтаж и монтаж бортового камня, устройство асфальтобетонного покрытия;

— улица Артиллерийская, тут будут наносить горизонтальную разметку (в ночь), устраивать бордюры, наносить асфальтобетонное покрытия;

— улица Жукова — запланирован демонтаж и монтаж бортового камня.

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ИСТОЧНИК KP.RU