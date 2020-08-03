«Перемололи грунт в грязь»: в Челябинской области на пляже Тургояка туристы устроили незаконную парковку

Вот так выглядит пляж на озере Тургояк. Фото: vk.com/civilpatrol_miass

В Миассе местные активисты пожаловались на стихийную парковку на пляже озера Тургояк, которую устроили отдыхающие. Неизвестные сломали шлагбаум, а туристы кинули свои авто в водоохранной зоне памятника природы.

— Гряземесы уже перемололи грунт в грязь. Теперь местами незаконная парковка напоминает болото, — сообщили в организации «Гражданский патруль».

Фото: vk.com/civilpatrol_miass

Общественники предлагают починить шлагбаум и сделать отдельную парковку, чтобы не загрязнять окружающую среду. Также они критикую местных коммерсантов, которые пользуются туристическим потоком. Однако неизвестно, сколько они тратят на экологические нужды.

Похоже, администрация тоже не собирается решать проблему.

— Так и хочется крикнуть главе города: «Вот они туристы! Вот они бюджетные средства, которых вам, как утверждаете, вечно не хватает! А вот еще пожары, мусор, грязь и другие наболевшие проблемы». Но от такой администрации не стоит ждать каких-либо телодвижений. Они даже площадь перед собственным зданием не могут благоустроить. — добавили активисты «Гражданского патруля».

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