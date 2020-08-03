В Челябинске аномальная жара продержится до 7 августа

3 Авг. 2020 2020-08-03T08:09:18+03:00

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На этой неделе в Челябинск вернулась аномальная жара. Сегодня столбики термометров подниматься до +33, будет облачно, пройдет кратковременный дождь.

По данным Гидрометцентра России, 30-градусная жара продержится до пятницы, 7 августа. Самым жарким днем будет вторник, 4 августа, воздух прогреется до +34. В среду, четверг и пятницу будет +32.

По прогнозам синоптиков, в выходные станет прохладнее. В субботу, 8 августа, температура опуститься до +28 градусов, а на следующий день — до +24.

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ИСТОЧНИК KP.RU