В Челябинской области уничтожили 14,5 тонн зараженных нектаринов
В Челябинской области уничтожили партию нектаринов, привезенных из Узбекистана.
Региональный Россельхознадзор, проверив 14,5 тонн фруктов, обнаружил вредный организм — восточную плодожорку. Чтобы не допустить распространения вредителя, было принято решение уничтожить всю партию.
— Данный карантинный вредитель на территории Челябинской области отсутствуют. В целях предотвращения попадания и распространения на территории области опасных карантинных вредителей, согласно закону «О карантине растений» (п.п. 3, п. 5, ст. 15 ФЗ от 21.07.2014 № 206-ФЗ), принято решение об уничтожении нектаринов, зараженных карантинным вредителем, — сообщила пресс-секретарь Управления Россельхознадзора по Челябинской области Татьяна Нахтигаль.
Опасные нектарины уничтожили на полигоне Увельского утильзавода.
В настоящий момент ищут хозяина фруктов, чтобы привлечь его к административной ответственности.
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ИСТОЧНИК KP.RU