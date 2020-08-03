Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 3 августа 2020 года: скончалось две женщины
Минздрав огласил свежие данные о количестве зараженных коронавиурсом в Челябинской области. На утро 3 августа зарегистрировали 107 новых случаев. Всего 12130 южноуральцев заразились COVID-19, из них 3787 пациентов находятся под присмотром врачей.
За сутки из больниц выписали 20 человек. 8042 пациента уже переболели COVID-19.
За минувший день в регионе скончалось два заболевших. 69-летняя пациентка умерла от коронавируса, у 67-летней женщины COVID-19 был сопутствующим (гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца, сердечная недостаточность).
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ИСТОЧНИК KP.RU