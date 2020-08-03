2020-08-03T09:17:44+03:00
Общество

«За двадцать лет работы я такого не видел»: в Челябинске подсчитали ущерб от урагана на ЧМЗ и пообещали помочь автовладельцам

За считанные минуты стихия повалила около 260 деревьев
Ирина ФАДЮШИНА
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Фото: instagram.com/grmechel_Фото: instagram.com/grmechel_
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Во время пятничного урагана в Металлургическом районе повалено около 260 деревьев, 639 домов частного сектора остались без электричества, пострадала кровля 21 многоквартирного дома, повреждены 12 автомобилей, один газопровод. Также придется ремонтировать крышу ДК ЧМК, лабораторного корпуса медкадемии и ГКБ № 6.

— Пострадали два жителя нашего района. С травмой ноги госпитализирован мужчин, еще один пострадавший получил травму голову, помощь была оказана на месте, от госпитализации он отказался, — доложил на аппаратном совещании глава Металлургического района Сергей Кочетков.

Мэр Наталья Котова предложила отметить благодарственными письмами тех, кто принимал участие в ликвидации последствий урагана: волонтеров и управляющие компании.

— Те, у кого пострадали автомобили, пригласите в администрацию, посмотрите, чем мы можем помочь по линии соцзащиты, — сообщила Котова.

Напомним, за несколько минут выдрал деревья из земли вместе с корнями. Читатели «Комсомолки» прислали фото и видео разрушений. В выходные глава района поделился эмоциями на своей странице в Instagram:

— Ураган в районе в пятницу создал очень много проблем! За двадцать лет работы я такого не видел! Деревья сломаны либо вырваны с корнями, переломленные столбы освещения, повреждения кровель и автомобилей, порванные сети электроснабжения — итог десятиминутной бури!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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