ТурнирTele2 Mobile OpenCup’20 привлек более 33 тысяч киберспортсменов

3 Авг. 2020 2020-08-03T10:02:04+03:00

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Они прошли 25-26 июля на платформе оператора Cyberhero. В финал вышли геймеры, которые показали лучшие результаты на квалификациях. Всего для участия в турнире зарегистрировались более 33 тысяч игроков из разных регионов страны, что в 1,6 раза превышает показатели прошлого года.

В 2020 году Tele2 расширила географию киберспортивных состязаний, сделав их всероссийскими. Организаторы показали, что полноценно заниматься киберспортом можно где угодно, ведь для этого достаточно смартфона с быстрым мобильным интернетом. Принять участие в квалификациях смогли абоненты всех операторов. Для этого им понадобился только смартфон и 4G-интернет. В финале турнира сражались киберспортсмены, которые не только показали лучшие результаты на квалификациях, но и стали абонентами Tele2.

По данным компании NewZoo вынужденная самоизоляция подстегнули популярность мобильного гейминга во всем мире во время карантинных ограничений. По оценкам экспертов во втором полугодии этого года последствия эпидемии продолжили влиять на индустрию: киберспортивные организации отменили или отложили большинство офлайн-турниров. Понимая это, Tele2 перенесла финальные игры турнира в онлайн, создав в диджитал-среде атмосферу традиционных киберсоревнований.

25-26 июля прошла первая часть финальных игр в трех дисциплинах. Их трансляции поклонники киберспорта смогли посмотреть на платформе Cyberhero, в сообществе Cyberhero в социальной сети «ВКонтакте» или на Twitch. Чтобы сделать мобильный киберспорт доступным всем, оператор организовал трансляции не только на популярных гейминговых платформах, но и на YouTube. Трансляции финальных игр в PUBG mobileSolo, PUBG mobileSquad, FreeFireSolo суммарно набрали более 340 тысяч просмотров на разных платформах.

Самой популярной игрой турнира оказалась FreeFireSolo – на нее пришлось 38,5% от общего числа поданных заявок. На втором месте оказалась PUBGmobileSolo (22,8%), на третьем - FreeFireSquad (16%). Статистика турнира Tele2 отражает общие тренды мировой индустрии: по данным аналитической компании SensorTower, приложения PUBG mobile и Freefire возглавили рейтинг самых скачиваемых в категории «Игры» в 2019 году. Также трансляции этих игр вошли в топ-20 самых просматриваемых в мире на платформах Twitch, Mixer и YouTube.

Все игры турнира Tele2 MobileOpen Cup’20 проходят на платформе Cyberhero.Она позволяет геймерам монетизировать свои навыки и работает как стриминговая площадка. Tele2 фиксировала рост пользовательского интереса к платформе на протяжении всего турнира. Так, после начала квалификаций (26 июня) число уникальных посетителей сайта Cyberhero выросло в 2,6 раза по сравнению с предыдущей неделей. Чаще всего за период проведения состязаний на платформу заходили пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Краснодара, Екатеринбурга.

1-2 августа состоится вторая часть финальных игр турнира. Лучших киберспортсменов определят в дисциплинах FreeFireSquad, BrawlStars, MobileLegends. После заключительных игр победителям вручат подарки – общий размер призового фонда турнира составит 2,1 млн рублей, что почти в 2 раза больше, чем в прошлом году.

Материал предоставлен компанией Tele2