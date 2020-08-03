В Челябинской области прооперировали младенца с желудком в грудной клетке
В Челябинской области неонатальные хирурги провели уникальные операцию и спасли жизнь недоношенной девочке с редким заболеванием.
Фото: Минздрав Челябинской области
— У недоношенной малышки (28 недель, вес 600 грамм) после рождения была выявлена редкая патология — диафрагмальная грыжа слева (это когда желудок, кишечник и селезенка смещены в грудную клетку), — рассказали в областном минздраве.
Фото: Минздрав Челябинской области
У новорожденных это заболевание наиболее опасно. Низкий вес тела и органов создает дополнительные трудности для оперирующих врачей. Однако южноуральским специалистам удалось помочь малышке.
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ИСТОЧНИК KP.RU