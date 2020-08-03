В Челябинской области прооперировали младенца с желудком в грудной клетке

3 Авг. 2020 2020-08-03T10:27:47+03:00

Изменить размер текста: A A

В Челябинской области неонатальные хирурги провели уникальные операцию и спасли жизнь недоношенной девочке с редким заболеванием.

Фото: Минздрав Челябинской области

— У недоношенной малышки (28 недель, вес 600 грамм) после рождения была выявлена редкая патология — диафрагмальная грыжа слева (это когда желудок, кишечник и селезенка смещены в грудную клетку), — рассказали в областном минздраве.

Фото: Минздрав Челябинской области

У новорожденных это заболевание наиболее опасно. Низкий вес тела и органов создает дополнительные трудности для оперирующих врачей. Однако южноуральским специалистам удалось помочь малышке.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте,Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU