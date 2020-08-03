Три красотки из Челябинска стали полуфиналистками конкурса «Мисс офис»

3 Авг. 2020 2020-08-03T12:32:58+03:00

Три красотки представят Челябинск на конкурсе «Мисс офис». Фото: vk.com/missoffice

Изменить размер текста: A A

Три челябинки прошли в полуфинал международного конкурса «Мисс офис». Об этом рассказали организаторы мероприятия в понедельник, 3 августа.

Из-за коронавируса кастинг 11 сезона пришлось проводить в zoom. Участницы продемонстрировали свои таланты и достоинства через голубой монитор компьютера.

В этом году Челябинск представит юрист одной из компаний Оксана Обабкова, начальник референтуры администрация Челябинска Екатерина Снеткова, редактор отдела новостей ЮУрГУ Марина Ковязина.

Победительница конкурса получит корону и 2 млн рублей. Выбирать «Мисс офис» будут 23 ноября.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте,Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU