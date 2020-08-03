Три красотки из Челябинска стали полуфиналистками конкурса «Мисс офис»
Три челябинки прошли в полуфинал международного конкурса «Мисс офис». Об этом рассказали организаторы мероприятия в понедельник, 3 августа.
Из-за коронавируса кастинг 11 сезона пришлось проводить в zoom. Участницы продемонстрировали свои таланты и достоинства через голубой монитор компьютера.
В этом году Челябинск представит юрист одной из компаний Оксана Обабкова, начальник референтуры администрация Челябинска Екатерина Снеткова, редактор отдела новостей ЮУрГУ Марина Ковязина.
Победительница конкурса получит корону и 2 млн рублей. Выбирать «Мисс офис» будут 23 ноября.
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ИСТОЧНИК KP.RU