2020-08-03T13:07:52+03:00
Происшествия

Челябинка набросилась с ножом на новую пассию бывшего мужа

На нее завели уголовное дело
Ангелина ЗАКИРОВА
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Ревнивица пришла домой к экс-супругуРевнивица пришла домой к экс-супругуФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Челябинске росгвардейцы задержали 40-летнюю челябинку, которая ударила женщину ножом в живот.

По данным источников КП-Челябинск, конфликт произошел из-за мужчины. Ревнивица пришла домой к бывшему мужу и напала на его новую супругу.

— Накануне из дежурной части отдела полиции «Центральный» поступила информация о ножевом ранении, совершенном в одном из домов по улице Пермской города Челябинска. К прибывшим на место сотрудникам Росгвардии обратилась 43-летняя женщина с просьбой о помощи, — рассказали в пресс-службе Росгвардии Челябинской области

Сотрудники Росгвардии вызвали скорую помощь, и, дождавшись врачей, приступили к розыску.

Через два часа подозреваемую нашли на проспекте Ленина. Женщину передали в руки полиции для дальнейших разбирательств. Также не нее завели уголовное дело

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Челябинка набросилась с ножом на новую пассию бывшего мужа
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