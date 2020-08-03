Челябинка набросилась с ножом на новую пассию бывшего мужа
В Челябинске росгвардейцы задержали 40-летнюю челябинку, которая ударила женщину ножом в живот.
По данным источников КП-Челябинск, конфликт произошел из-за мужчины. Ревнивица пришла домой к бывшему мужу и напала на его новую супругу.
— Накануне из дежурной части отдела полиции «Центральный» поступила информация о ножевом ранении, совершенном в одном из домов по улице Пермской города Челябинска. К прибывшим на место сотрудникам Росгвардии обратилась 43-летняя женщина с просьбой о помощи, — рассказали в пресс-службе Росгвардии Челябинской области
Сотрудники Росгвардии вызвали скорую помощь, и, дождавшись врачей, приступили к розыску.
Через два часа подозреваемую нашли на проспекте Ленина. Женщину передали в руки полиции для дальнейших разбирательств. Также не нее завели уголовное дело
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте,Facebook, Одноклассники.
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpchel@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU