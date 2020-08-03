Челябинка набросилась с ножом на новую пассию бывшего мужа

3 Авг. 2020 2020-08-03T13:07:52+03:00

На нее завели уголовное дело

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В Челябинске росгвардейцы задержали 40-летнюю челябинку, которая ударила женщину ножом в живот.

По данным источников КП-Челябинск, конфликт произошел из-за мужчины. Ревнивица пришла домой к бывшему мужу и напала на его новую супругу.

— Накануне из дежурной части отдела полиции «Центральный» поступила информация о ножевом ранении, совершенном в одном из домов по улице Пермской города Челябинска. К прибывшим на место сотрудникам Росгвардии обратилась 43-летняя женщина с просьбой о помощи, — рассказали в пресс-службе Росгвардии Челябинской области

Сотрудники Росгвардии вызвали скорую помощь, и, дождавшись врачей, приступили к розыску.

Через два часа подозреваемую нашли на проспекте Ленина. Женщину передали в руки полиции для дальнейших разбирательств. Также не нее завели уголовное дело

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ИСТОЧНИК KP.RU