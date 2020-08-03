В Челябинске из-за ДТП с участие «Лады» водители встали в пробку

3 Авг. 2020 2020-08-03T13:50:38+03:00

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На мосту возле вокзала водители встали в пробку из-за аварии с отечественной легковушкой. Инцидент снял один из водителей и поделился видеозаписью в соцсетях.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="972" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/794083" frameborder="0"></iframe> Авария на мосту возле вокзала. Видео: instagram.com/ekimovpawell/.

На кадрах видно, что Lada застряла на разделительной полосе. В ДТП сам водитель не пострадал. А сотрудники ГИБДД, проезжавшие мимо, помогли оформить аварию.

— На данный момент у нас еще не было зарегистрировано ДТП, потому что оно было сразу оформлено проезжающими мимо сотрудниками полиции. В настоящее время водители на пункт оформления ДТП еще не явились. Пострадавших нет, — рассказали в пресс-службе ГИБДД Челябинска.

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ИСТОЧНИК KP.RU