В Челябинской области обнаружили очаг птичьего гриппа

3 Авг. 2020 2020-08-03T14:51:11+03:00

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В Увельском районе на берегах озер Песчаное и Табыньша нашли пять мертвых птиц: одну дикую утку, двух домашних и еще двух домашних гусей. Это послужило поводом для проверки трупов на наличие вируса. В результате исследования показали, что все животные были заражены гриппом H5N8, к которому восприимчивы все виды птиц. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора Челябинской области.

— В связи с этим проведен учет птицы в данных населенных пунктах. На территории неблагополучных населенных пунктов, расположенных вблизи этих озер, установлен карантин, определены эпизоотические очаги, угрожаемые зоны. В неблагополучных зонах проводятся мероприятия в соответствии с правилами по борьбе с гриппом птиц, — сказано в сообщение на сайте ведомства.

Ветврач и зоозащитник Карен Даллакян предупреждает, что ни в коем случае нельзя трогать диких птиц, тем более их труппы, чтобы не заразиться.

— Грипп птиц еще называют чумой птиц. Это острая вирусная болезнь с высокой летальность (больше 50%). Животные могли заразиться от мигрирующих птиц, диких уток в частности. У вируса, как и человеческого гриппа, бывают разные штаммы. Люди могут заразиться H5N1, — рассказал Карен Даллакян.

Если вы нашли мертвых домашних или диких птиц, об этом нужно сообщить в государственную ветстанцию. Также мясо и яйца необходимо подвергнуть термической обработке, чтобы убить вирус.

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ИСТОЧНИК KP.RU