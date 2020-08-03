В Челябинске наказали частные медклиники, делавшие пластические операции без лицензии
В Челябинске наказали две медклиники, которые проводили пластические операции, не имея лицензии. Как установили в региональном УФАС, ООО «Дипплекс» и ООО «Частная врачебная практика» нарушили закон о защите конкуренции. Эти учреждения, по мнению антимонопольного ведомства, вводили в заблуждение своих клиентов, предоставляя им ложную информацию об услугах и процедурах.
— Клиники ООО «Дипплекс» и ООО «Частная врачебная практика» не имели лицензии на вид медицинской деятельности «Пластическая хирургия» в условиях стационара и не могли проводить соответствующие операции. Указанные сведения поступили в Челябинское УФАС России из Территориального органа Росздравнадзора по Челябинской области, — сообщили в пресс-службе ведомства.
Отметим, что обе клиники получили штраф в качестве наказания. Каждая из них должна будет выплатить в казну государства сумму в размере 100 тысяч рублей. Также ООО «Дипплекс» и ООО «Частная врачебная практика» обязали убрать недостоверную информацию об медицинских услугах с официальных сайтов.
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ИСТОЧНИК KP.RU