В закрытом городе Челябинской области подавили очаг коронавируса

3 Авг. 2020 2020-08-03T16:30:20+03:00

Хотя вспышка и подавлена, врачи продолжают выполнять свою работу по борьбе с пандемией коронавируса Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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В Челябинской области подавили очаг распространения коронавируса, который был выявлен на Приборостроительном заводе в Трехгорном. Напомним, новой болезнью заразились сотрудники предприятия, вернувшихся на работу после теплоходного круиза. Как только диагноз подтвердился, их сразу же поместили на карантин. О том, что ситуация в городе стабилизировалась, сообщил генеральный директор Приборостроительного завода Владислав Белобров.

— Отрадно, что к логическому завершению близится история с участниками экскурсионного тура на теплоходе. Все заболевшие выздоровели, лишь одна работница предприятия из этой группы находится дома после лечения в Сатке. Ждём результат её очередного теста в понедельник, — написал Белобров в соцсетях.

В настоящий момент руководство завода ввело защитные меры, чтобы не допустить повторной вспышки заболевания. Теперь сотрудники, которые вернулись с отпусков, будут проходить тест на COVID-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU