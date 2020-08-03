Ожидаются грозы и град: МЧС предупредило об ухудшении погоды в Челябинской области
В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение. Неблагоприятные погодные условия ожидаются 4 августа. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.
— По данным синоптиков 4 августа в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, град. Усилится ветер, отдельные порывы при грозах могут достигать 20 м/с, — говорится в сообщении ведомства.
В ветреную погоду следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем. Гражданам рекомендуется убрать хозяйственные вещи с балконов и закрыть все окна. Также при сильном ветре не следует стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся проводам.
Отметим, что на прошлой неделе в Челябинске вечером, 31 июля, прошли ливни, град и ураган. Больше всего от разбушевавшейся стихии пострадал Металлургический район. Там из-за сильного ветра пострадали деревья, автомобили и дома. Понадобилось несколько дней, чтобы устранить все последствия непогоды.
ИСТОЧНИК KP.RU