Ожидаются грозы и град: МЧС предупредило об ухудшении погоды в Челябинской области

3 Авг. 2020 2020-08-03T17:48:27+03:00

Во время грозы не рекомендуется стоять в поле или возле одиноких деревьев Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

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В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение. Неблагоприятные погодные условия ожидаются 4 августа. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

— По данным синоптиков 4 августа в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, град. Усилится ветер, отдельные порывы при грозах могут достигать 20 м/с, — говорится в сообщении ведомства.

В ветреную погоду следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем. Гражданам рекомендуется убрать хозяйственные вещи с балконов и закрыть все окна. Также при сильном ветре не следует стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся проводам.

Отметим, что на прошлой неделе в Челябинске вечером, 31 июля, прошли ливни, град и ураган. Больше всего от разбушевавшейся стихии пострадал Металлургический район. Там из-за сильного ветра пострадали деревья, автомобили и дома. Понадобилось несколько дней, чтобы устранить все последствия непогоды.

ИСТОЧНИК KP.RU