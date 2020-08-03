Житель Курганской области поехал отдыхать на юг, спрятавшись в вагоне с углем
Житель Курганской области решил «зайцем» отправиться на юг к Черному морю. Для этого он выбрал весьма оригинальный способ — спрятаться в полувагоне, который был загружен углем. В поездку мужчина взял с собой документы, деньги и самодельную гитару. Однако на место отдыха добраться не удалось. Находчивого курганца поймали транспортные полицейские в Ростовской области на станции Морозовская.
— В отношении гражданина составили административный протокол за совершение правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 11.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте», после чего он был отпущен, — сообщила пресс-служба МВД РФ по СКФО на транспорте.
Продолжил ли свое путешествие к морю житель Кургана, остается загадкой. Однако в ближайшее время мужчине придется выплатить штраф за свою необычную поездку в полувагоне с углем.
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ИСТОЧНИК KP.RU