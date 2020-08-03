2020-08-03T19:05:03+03:00
Общество

Житель Курганской области поехал отдыхать на юг, спрятавшись в вагоне с углем

С собой мужчина взял самодельную гитару, деньги и документы
Рустам ЯХИН
Поделиться:
Мужчину обнаружили через автоматизированную систему коммерческого осмотра поездов и вагонов. Фото: пресс-служба МВД РФ по СКФО на транспортеМужчину обнаружили через автоматизированную систему коммерческого осмотра поездов и вагонов. Фото: пресс-служба МВД РФ по СКФО на транспорте
Изменить размер текста:

Житель Курганской области решил «зайцем» отправиться на юг к Черному морю. Для этого он выбрал весьма оригинальный способ — спрятаться в полувагоне, который был загружен углем. В поездку мужчина взял с собой документы, деньги и самодельную гитару. Однако на место отдыха добраться не удалось. Находчивого курганца поймали транспортные полицейские в Ростовской области на станции Морозовская.

— В отношении гражданина составили административный протокол за совершение правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 11.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте», после чего он был отпущен, — сообщила пресс-служба МВД РФ по СКФО на транспорте.

Продолжил ли свое путешествие к морю житель Кургана, остается загадкой. Однако в ближайшее время мужчине придется выплатить штраф за свою необычную поездку в полувагоне с углем.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте,Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Курганской области поехал отдыхать на юг, спрятавшись в вагоне с углем
ВТБ: число сделок с загородными домами в Челябинской области в этом году выросло на 40%
Ожидаются грозы и град: МЧС предупредило об ухудшении погоды в Челябинской области
В Кургане мужчина перевел мошенникам 120 тысяч рублей за интим-услуги и страховку
ВТБ: объем сделок с загородными домами в Свердловской области в этом году вырос в 2 раза
В закрытом городе Челябинской области подавили очаг коронавируса
В Челябинске наказали частные медклиники, делавшие пластические операции без лицензии
В Челябинской области обнаружили очаг птичьего гриппа
В Челябинске из-за ДТП с участие «Лады» водители встали в пробку
Челябинка набросилась с ножом на новую пассию бывшего мужа
Три красотки из Челябинска стали полуфиналистками конкурса «Мисс офис»
Репутация микрорайона улучшится: фестиваль граффити украсит новостройки в Челябинске
Скандальный экс-министр здравоохранения Челябинской области получил новую должность
Зоозащитник Карен Даллакян требует запретить охоту на рысь в Челябинской области
Пятилетняя жительница Южного Урала записала ролик и призвала горожан не рвать цветы