Житель Курганской области поехал отдыхать на юг, спрятавшись в вагоне с углем

3 Авг. 2020 2020-08-03T19:05:03+03:00

Мужчину обнаружили через автоматизированную систему коммерческого осмотра поездов и вагонов. Фото: пресс-служба МВД РФ по СКФО на транспорте

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Житель Курганской области решил «зайцем» отправиться на юг к Черному морю. Для этого он выбрал весьма оригинальный способ — спрятаться в полувагоне, который был загружен углем. В поездку мужчина взял с собой документы, деньги и самодельную гитару. Однако на место отдыха добраться не удалось. Находчивого курганца поймали транспортные полицейские в Ростовской области на станции Морозовская.

— В отношении гражданина составили административный протокол за совершение правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 11.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте», после чего он был отпущен, — сообщила пресс-служба МВД РФ по СКФО на транспорте.

Продолжил ли свое путешествие к морю житель Кургана, остается загадкой. Однако в ближайшее время мужчине придется выплатить штраф за свою необычную поездку в полувагоне с углем.

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ИСТОЧНИК KP.RU