Погода в Челябинске 5 августа 2020: черпаем у лета последние дни
5 августа отмечается международный День светофора. Именно в этот день в 1914 году на одной из улиц Америки появился предшественник современных устройств. Кстати, желтого фонаря у него не было. В Челябинске же на этой неделе — сплошной зеленый. В городе стоит знойное лето. Рассказываем, какой будет погода в Челябинске в среду, 5 августа 2020 года.
По данным Челябинского гидрометцентра, ночь на среду +19 градусов.
К обеду воздух прожарится до +34.
Дождей синоптики пока не ждут. И режим «черного неба» пока не продляют — в городе будет ветрено.
Увы, такая теплая погода продержится в городе только до конца недели. Уже в воскресенье резко похолодает до +21 градуса и вернутся дожди.
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ИСТОЧНИК KP.RU