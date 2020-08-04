2020-08-04T12:48:55+03:00
Общество

Погода в Челябинске 5 августа 2020: черпаем у лета последние дни

Какой будет погода в Челябинске 5 августа 2020 года
Лидия ПЕСКОВА
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Если еще не наплавались - плавайте!Если еще не наплавались - плавайте!Фото: Алексей БУЛАТОВ
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5 августа отмечается международный День светофора. Именно в этот день в 1914 году на одной из улиц Америки появился предшественник современных устройств. Кстати, желтого фонаря у него не было. В Челябинске же на этой неделе — сплошной зеленый. В городе стоит знойное лето. Рассказываем, какой будет погода в Челябинске в среду, 5 августа 2020 года.

По данным Челябинского гидрометцентра, ночь на среду +19 градусов.

К обеду воздух прожарится до +34.

Дождей синоптики пока не ждут. И режим «черного неба» пока не продляют — в городе будет ветрено.

Увы, такая теплая погода продержится в городе только до конца недели. Уже в воскресенье резко похолодает до +21 градуса и вернутся дожди.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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