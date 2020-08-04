В Челябинске скоро похолодает до +20 и пойдут дожди

4 Авг. 2020 2020-08-04T13:46:21+03:00

Кажется, жаркое лето уже в прошлом

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В этом году солнце радует нас пуще прежнего. Аномально теплыми выдались весна и лето. Но, кажется, у всего есть конец. И уже к концу этой недели на Южном Урале резко похолодает.

По данным Челябинского гидрометцентра, несколько ближайших дней будут жаркими, как в разгар лета. Дневные температуры будут держаться на отметки +31…+34 градуса. Но к выходным все изменится.

Так, в субботу, 8 августа, в Челябинске обещают +29 градусов.

А уже в воскресенье, 9 августа, похолодает до +21 градуса. Зачастит дождик. С такой же пасмурной ноты начнется и следующая рабочая неделя. В понедельник, 10 августа, синоптики обещают всего +20 и дожди.

Кстати, именно такая погода и считается нормой на Южном Урале. А пока можно сказать, что Челябинск все еще переживает аномально жаркие дни.

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ИСТОЧНИК KP.RU