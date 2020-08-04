В Курганской области до середины августа ввели запрет на посещение лесов

4 Авг. 2020 2020-08-04T14:28:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Жителям Курганской области запретили посещать леса. Жесткие ограничения ввели региональные власти.

В Кургане и его пригороде с 3 по 4 августа ощущается запах гари, а воздух задымлен. Всему виной несколько природных пожаров, разгоревшихся одновременно. В Варгашинском районе рядом с населенным пунктом Пестерово пожар распространился не только в лесном фонде, пламя разыгралось вдоль полотна железной дороги и по болоту. 3 августа пожар был потушен, что привело к появлению огромного облака дыма.

Огонь также разошелся в Кетовском районе, на границе Курамышского и Юргамышского районов, дым был зафиксирован в районе Шуховского полигона. Пожар там же вновь разгорелся 4 августа. На борьбу с огнем вышли 128 человек и 19 единиц техники.

— Давайте максимально снизим риски пожаров, которые, напомню, могут быть угрозой не только для лесного фонда, но и для населенных пунктов, — обратился к жителям врио директора департамента природных ресурсов региона Станислав Носков.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте,Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU