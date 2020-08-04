2020-08-04T14:28:45+03:00
Общество

В Курганской области до середины августа ввели запрет на посещение лесов

Из-за жары вновь разгорелись пожары
Дмитрий Бобров
Поделиться:
Лесной пожар в Курганской области Фото: пресс-служба Губернатора Курганской областиЛесной пожар в Курганской области Фото: пресс-служба Губернатора Курганской области
Изменить размер текста:

Жителям Курганской области запретили посещать леса. Жесткие ограничения ввели региональные власти.

В Кургане и его пригороде с 3 по 4 августа ощущается запах гари, а воздух задымлен. Всему виной несколько природных пожаров, разгоревшихся одновременно. В Варгашинском районе рядом с населенным пунктом Пестерово пожар распространился не только в лесном фонде, пламя разыгралось вдоль полотна железной дороги и по болоту. 3 августа пожар был потушен, что привело к появлению огромного облака дыма.

Огонь также разошелся в Кетовском районе, на границе Курамышского и Юргамышского районов, дым был зафиксирован в районе Шуховского полигона. Пожар там же вновь разгорелся 4 августа. На борьбу с огнем вышли 128 человек и 19 единиц техники.

— Давайте максимально снизим риски пожаров, которые, напомню, могут быть угрозой не только для лесного фонда, но и для населенных пунктов, — обратился к жителям врио директора департамента природных ресурсов региона Станислав Носков.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте,Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Челябинске завели дело на фирму, которая продавала шаурму по 75 рублей в честь юбилея победы
Погода в Челябинске 5 августа 2020: черпаем у лета последние дни
Футбол разрешили, но без зрителей: «Челябинск» начнет новый сезон 9 августа (расписание турнира)
Терентий Мальцев, мандалорец и малыш Йода: в Кургане взялись за рисование граффити на электрошкафах
Челябинский зоопарк расширят за счет территории у «Родника»
Обабки по 300 р., белые – 500: на трассах под Челябинском открылись грибные «супермаркеты»
ВТБ запустил новый мобильный банк для предпринимателей
В Челябинске возле «Фиесты» маршрутка сбила женщину
В Каслинском районе подыщут новое место для школы
«Это вопиющий случай»: браконьеры застрелили лосиху с детенышем на территории нацпарка в Челябинской области
В Курганской области до середины августа ввели запрет на посещение лесов
Жителя Челябинской области, застрелившего молодого бизнесмена, отправили в колонию