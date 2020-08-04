В Миассе за месяц погибло рекордное количество человек
В Миассе зарегистрировали рекордное количество смертей за месяц. В июле погибли 290 человек. Об это сообщили в местном отделении ЗАГСа.
— У нас не было такого количества смертей за месяц никогда. Максимум регистрировали 220, а сейчас — почти 300, — рассказали в отделе ЗАГС администрации Миасса.
Смертность за последний месяц превысила рождаемость почти в два раза. Всего за июль родился 161 ребенок.
Напомним, за последние сутки в Челябинской области умерли две женщины и один мужчина, зараженные коронавирусом.
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ИСТОЧНИК KP.RU