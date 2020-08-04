В Миассе за месяц погибло рекордное количество человек

4 Авг. 2020 2020-08-04T13:23:59+03:00

В Миассе погибло рекордное количество человек за месяц Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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В Миассе зарегистрировали рекордное количество смертей за месяц. В июле погибли 290 человек. Об это сообщили в местном отделении ЗАГСа.

— У нас не было такого количества смертей за месяц никогда. Максимум регистрировали 220, а сейчас — почти 300, — рассказали в отделе ЗАГС администрации Миасса.

Смертность за последний месяц превысила рождаемость почти в два раза. Всего за июль родился 161 ребенок.

Напомним, за последние сутки в Челябинской области умерли две женщины и один мужчина, зараженные коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU