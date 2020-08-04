Жителя Челябинской области, застрелившего молодого бизнесмена, отправили в колонию

4 Авг. 2020 2020-08-04T15:08:38+03:00

Ранее мужчина уже был судим

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Златоустовский суд приговорил к одному году колонии общего режима Илью Каменева, который в сентябре прошлого года выстрелил в живот молодому бизнесмену Давиду Худояну.

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Подсудимого признали виновным в причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Его взяли под стражу в зале суда.

— Свою вину он признал и раскаялся, — прокомментировали в пресс-слжубе суда.

Иск матери погибшего был удовлетворен частично. Илья Каменев должен заплатить ей 1 млн рублей. Приговор может быть обжалован.

Изначально уголовное дело возбудили по статье «Убийство» (ч. 1 ст. 105 УК), но затем переквалифицировали, поскольку Илья Каменев утверждал, что все произошло случайно. Это подтвердили свидетели.

Погибший был представителем известной в Златоусте семьи, чей бизнес связан со строительством и торговлей хлебом. Илья Каменев уже был судим за угон авто, вождение в нетрезвом виде и нанесение тяжких телесных повреждений.

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ИСТОЧНИК KP.RU