В Челябинске возле «Фиесты» маршрутка сбила женщину

4 Авг. 2020 2020-08-04T14:49:57+03:00

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В Челябинске возле ТК «Фиеста» женщина попала под маршрутку. В результате ее доставили в больницу с травмами.

— 3 августа в 14 часов на улице Молодогвардейцев напротив дома №2а 35-летний водитель, управляя автомобилем Ford, совершил наезд на пешехода. Женщина переходила проезжую часть дороги в неустановленном месте на встречу движения транспортного средства. В результате ДТП пострадавшая доставлена в медицинское учреждение с травмами. По данному факту проводится административное расследование, — рассказали в ГИБДД Челябинска.

Пока что не известно, какое наказание ждет водителя. Если челябинка погибнет, то ему грозит уголовная статья.

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ИСТОЧНИК KP.RU