Челябинский зоопарк расширят за счет территории у «Родника»

4 Авг. 2020 2020-08-04T15:41:09+03:00

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Челябинский зоопарк расширят с 8 до 28 га. На новой территории сделают просторные вольеры для обитателей уральской и сибирской природы. Теплолюбивым животным построят отапливаемый вольер.

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Расширяться зоопарк будет за счет неосвоенных территорий, находящихся около ТРК «Родник». Согласно концепту, рукотворная и живая природа будут сосущестовать в симбиозе. Деревья вырубать не будут — так для животных воссоздадут естественную среду обитания.

— Это будет уникальная площадка для всей России, животные будут в своей природной среде обитания, — рассказала журналисту КП-Челябинск начальник отдела по связям с общественностью челябинского зоопарка Елена Чащина.

Размер инвестиций пока не озвучивается. К сожалению, из-за пандемии расширение зоопарка отошло на второй план. Сейчас в приоритете у руководства забота не только о животных, но и о сотрудниках и посетителях.

— У нас появилась услуга — приобретение электронного билета. Не секрет, что у нас случается очереди по субботам и воскресеньям — это самые посещаемые дни, когда нагрузка на сотрудников самая высокая. Теперь можно приобрести билет из дома, — прокомментировал директор зоопарка Юрий Леончик.

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ИСТОЧНИК KP.RU