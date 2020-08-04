2020-08-04T16:09:47+03:00
Общество

Терентий Мальцев, мандалорец и малыш Йода: в Кургане взялись за рисование граффити на электрошкафах

Одно изображение уже почти готово, а другое — находится в стадии разработки
Рустам ЯХИН
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Примерно так будет выглядеть граффити с Терентием Мальцевым. Фото: vk.com / «АртШкафы»Примерно так будет выглядеть граффити с Терентием Мальцевым. Фото: vk.com / «АртШкафы»
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В Кургане на одном из электрошкафов планируют создать граффити с изображением новатора сельского хозяйства Терентия Мальцева. Оно должно появится на пересечении улиц Коли Мяготина и Томина. На реализацию проекта требуется 8 тысяч рублей. Как сообщили в паблике «АртШкафы», часть средств уже перечислили неравнодушные граждане.

Помимо этого, продолжается работа над граффити возле дома №96 на улице Коли Мякотина. Там на электрошкафу рисуются персонажи из американского сериала «Манадлорец» — это главный герой-наемник и его маленький зеленый спутник, которого в народе прозвали «малыш Йода». Сейчас готова лишь часть изображения. Отметим, что на этот проект также собирали деньги с горожан.

А это изображение с героями сериала «Манадлорец». Оно еще пока не закончено. Фото: vk.com / «АртШкафы»

А это изображение с героями сериала «Манадлорец». Оно еще пока не закончено. Фото: vk.com / «АртШкафы»

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ИСТОЧНИК KP.RU

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