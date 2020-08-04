2020-08-04T18:04:03+03:00
Общество

В Челябинске сквер возле ЮУрГУ назовут в честь студенческих отрядов

Такое решение приняли горожане по результатам опроса «Активный житель 74»
Рустам ЯХИН
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Всего за территорию возле ЮУрГУ проголосовало 308 человек. Фото: администрация ЧелябинскаВсего за территорию возле ЮУрГУ проголосовало 308 человек. Фото: администрация Челябинска
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В Челябинске выбрали общественную территорию, которая получит название «Сквер студенческих отрядов». По результатам опроса «Активный житель 74» этим местом станет пространство возле ЮУрГУ на пересечении улиц Тернопольская и Сони Кривой.

Всего в голосовании участвовало 753 человека. Так, 308 респондентов выбрали территорию на пересечении улиц Тернопольской и Сони Кривой. За участок по улице Академика Королева проголосовало 144 жителей города, а за отрезок от Доватора до Верхнеуральской — 111 опрошенных. Для выбора также был предоставлен строящийся сквер на пересечении улиц Лазаретная и Цвиллинга — его предпочло 102 человека. Меньше всего голосов набрало место по улице Байкальская между домами №27 и №29 — 88 респондентов.

Отметим, что название для сквера было придумано неслучайно. Челябинск таким образом решил отблагодарить местные студенческие отряды, которые помогают в озеленении и благоустройстве общественных пространств.

Фото: «Активный житель 74»

Фото: «Активный житель 74»

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ИСТОЧНИК KP.RU

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