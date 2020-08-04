В Челябинске сквер возле ЮУрГУ назовут в честь студенческих отрядов
В Челябинске выбрали общественную территорию, которая получит название «Сквер студенческих отрядов». По результатам опроса «Активный житель 74» этим местом станет пространство возле ЮУрГУ на пересечении улиц Тернопольская и Сони Кривой.
Всего в голосовании участвовало 753 человека. Так, 308 респондентов выбрали территорию на пересечении улиц Тернопольской и Сони Кривой. За участок по улице Академика Королева проголосовало 144 жителей города, а за отрезок от Доватора до Верхнеуральской — 111 опрошенных. Для выбора также был предоставлен строящийся сквер на пересечении улиц Лазаретная и Цвиллинга — его предпочло 102 человека. Меньше всего голосов набрало место по улице Байкальская между домами №27 и №29 — 88 респондентов.
Отметим, что название для сквера было придумано неслучайно. Челябинск таким образом решил отблагодарить местные студенческие отряды, которые помогают в озеленении и благоустройстве общественных пространств.
Фото: «Активный житель 74»
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетяхВКонтакте,Facebook,Одноклассники.
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpchel@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU