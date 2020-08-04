2020-08-04T19:00:12+03:00
Общество

В Челябинске появился портрет олимпийского чемпиона высотою в 7 метров

Изображение посвятили известному борцу из Новосибирска Роману Власову
Рустам ЯХИН
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Олимпийский чемпион по достоинству оценил свой портрет. Фото: vk.com / Роман ВласовОлимпийский чемпион по достоинству оценил свой портрет. Фото: vk.com / Роман Власов
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В Челябинске на фасаде школы спортивной борьбы и самбо по улице Кирова, 15б, появилось изображение олимпийского чемпиона Романа Власова. Известный спортсмен из Новосибирска уже оценил свой портрет. Об этом он сообщил в социальных сетях.

Борец поставил изображению 3 пальца вверх. Скриншот: vk.com / Роман Власов

Борец поставил изображению 3 пальца вверх. Скриншот: vk.com / Роман Власов

Отметим, что за основу изображения была взята фотография, которую сделали на олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Тогда Роман Власов занял первое место по греко-римской борьбе, став двукратным чемпионом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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