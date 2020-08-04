В Челябинске нашли тела супружеской пары, убитой в собственной квартире

4 Авг. 2020 2020-08-04T20:07:23+03:00

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В Челябинске в одном из домов Калининского района произошло убийство супружеской пары. Полицию вызвали соседи по коммунальной квартире, которые обнаружили трупы погибших молодожен. В пресс-службе СУ СКР по региону пока информацию не комментируют. Они пообещали предоставить данные позднее.

Как сообщил источник КП-Челябинск, преступление расследует следственный комитет. На настоящий момент рассматриваются две версии произошедшего. По одной из них влюбленные забили друг друга до смерти в ходе ссоры, а по другой — убийство совершило постороннее лицо.

Известно, что погибший мужчина ранее был осужден за убийство. Со своей будущей женой он познакомился в колонии во время переписки. Там они и заключили брак. После освобождения из тюрьмы пара начала жить вместе в одной квартире.

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ИСТОЧНИК KP.RU