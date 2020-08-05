2020-08-05T10:32:04+03:00
Общество

На улицах Кургана появятся умные остановки с WI-FI и зарядками для мобильников

Показываем, как будут выглядеть новые комплексы
Дмитрий Бобров
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В будущем все старые остановки в Кургане будут заменены современными. Фото: администрация КурганаВ будущем все старые остановки в Кургане будут заменены современными. Фото: администрация Кургана
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Уже в этом году в Кургане установят 47 новых остановочных павильонов. 12 конструкций будут со стеклянными стенками, а остальные — сетчатыми из металла. Всего по программе будет обновлено 169 остановок.

На прошлой неделе три каркаса стеклянных остановок появились на улице Половинской, а один — на улице К. Мяготина, рядом с бассейном «Дельфин». Точки планируют украсить рисунками природы Зауралья и ночного Кургана. Параллельно будут ремонтироваться дороги и устанавливаться рекламные баннеры и дорожные знаки.

«Умных» остановок с бесплатным WI-FI и зарядными устройствами на весь Курган будет только три.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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