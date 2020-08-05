«Старший братишка решил искупать»: девятимесячная девочка утонула в ванной в Челябинской области
Трагедия случилась в многодетной семье, которая живет в поселке Локомотивный под Карталами. Десятилетний ребенок решил искупать маленькую сестренку в ванной, но та утонула.
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— Проводится процессуальная проверка. Уточняются обстоятельства гибели девочки, — пояснили в правоохранительных органах.
В момент трагедии дети находились дома одни. Мама вышла из дома по какому-то делу совсем ненадолго. И в это время старший ребенок проявил опасную инициативу.
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ИСТОЧНИК KP.RU