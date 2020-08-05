2020-08-05T15:35:59+03:00
Общество

«Старший братишка решил искупать»: девятимесячная девочка утонула в ванной в Челябинской области

Обстоятельства гибели маленького ребенка выясняет Следственный комитет
Лидия ПЕСКОВА
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Откачать девочку не смогли.Откачать девочку не смогли.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Трагедия случилась в многодетной семье, которая живет в поселке Локомотивный под Карталами. Десятилетний ребенок решил искупать маленькую сестренку в ванной, но та утонула.

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— Проводится процессуальная проверка. Уточняются обстоятельства гибели девочки, — пояснили в правоохранительных органах.

В момент трагедии дети находились дома одни. Мама вышла из дома по какому-то делу совсем ненадолго. И в это время старший ребенок проявил опасную инициативу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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